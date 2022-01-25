Здание детского сада № 45 отремонтировали в Уссурийске

В Уссурийске (Приморский край) завершили ремонт детского сада № 45, здание которого было построено в 1939 году. Церемония открытия состоялась 25 января, сообщает администрация городского округа.

Ремонтные работы осуществляли сразу две подрядные организации. Одна из них занималась восстановлением кровли, другая приводила в порядок внутренние помещения.

Вместе со стенами и перекрытиями в учреждении полностью обновили мебель, сантехнику и проводку, пишет ИА UssurMedia. Отремонтированный корпус детсада рассчитан на 100 воспитанников в возрасте от трех до семи лет.

Стоимость работ составила 13,5 млн рублей. Изначально открыть учреждение планировалось к 1 сентября 2021 года, однако сроки существенно сдвинулись из-за проблем, обнаруженных уже при ремонте.