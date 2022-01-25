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Белый дом не согласился с оценкой Киева ситуации на востоке Украины

Джен Псаки не согласилась с оценками Киева об отсутствии угрозы «наступления России»
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Оценка Киевом ситуации на востоке Украины не устроила администрацию Белого дома, на фоне «ряда приготовлений» со стороны России, заявила на брифинге официальный представитель американской администрации Джен Псаки во вторник, 25 января.

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«Прочитать мысли президента Путина или российского руководства никому не под силу... Но мы видели целый ряд приготовлений, в том числе 100 тыс. военных на границе», — заявила она.

Псаки добавила, что США наблюдают «агрессивные действия и приготовления» РФ на границе с Украиной. И это противоречит заявлению министра обороны Украины Алексея Резникова. Тот заявил, что угрозы «наступления России» не существует и призвал «не сеять паники».

По словам министра, сценарий наступления РФ на Украину в ближайшее время маловероятен. И возможность нападения 20 февраля, в день окончания Олимпийских игр в Пекине, Резников оценил как «невысокую».

Накануне, 24 января, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что действия США и НАТО приводят к эскалации напряженности на Украине. Он указал, что она «осуществляется за счет информационных действий и конкретных действий, которые предпринимают США и НАТО».

По его мнению, о ситуации на Украине и о якобы планируемом Россией нападении ходит много слухов и недостоверных данных, которые являются «информационной истерией».

В тот же день директор Института международных политических и экономических стратегий «РУССТРАТ» Елена Панина в беседе с «Известиями» назвала токсичными вбросами заявления о «подготовке вторжения» на Украину. Она указала на то, что инициатива информационной войны вокруг Украины всецело принадлежит Западу.

В западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого американские законодатели призывают ужесточить санкции против Москвы. 15 января замгоссекретаря Соединенных Штатов Виктория Нуланд сообщила, что Вашингтон подготовил 18 различных сценариев ограничительных мер на случай нападения РФ на Украину, детали которых раскрыть отказалась.

Россия неоднократно отвергала данные о якобы возможном вторжении на Украину. 10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может.

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