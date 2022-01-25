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В ходе стычек у здания Верховной рады в Киеве пострадали 18 силовиков

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Трое участников митинга предпринимателей, а также восемнадцать правоохранителей пострадали в ходе столкновений у здания Верховной рады Украины. Об этом во вторник, 25 января, сообщается на сайте нацполиции страны.

«На неоднократные требования сотрудников полиции прекратить свои действия митингующие не реагировали, чтобы восстановить правопорядок, полицейские немедленно вмешались в ситуацию и оттеснили их. Восемнадцать полицейских и три участника акции получили телесные повреждения разной степени тяжести», — говорится в сообщении.

Протестующих, которые сопротивлялись законным требованиям силовиков, доставили в Печерское управление полиции. По факту столкновений возбуждены два уголовных дела.

Ранее в этот день украинские предприниматели прошли шествием по центральным улицам Киева, они требовали упростить систему использования кассовых аппаратов, а также внести изменения в налоговый кодекс.

Позже произошла потасовка между предпринимателями и полицией у Верховной рады. Митингующие также предприняли попытку пройти в здание украинского парламента, однако силовики их оттеснили. Протестующие продолжили применять дымовые шашки и газовые баллончики.

Полиция Украины задержала 20 участников акции, которые предприняли попытку штурма здания Верховной рады. Силовики обыскали протестующих, затем посадили в полицейский автобус и увезли в неизвестном направлении. В настоящее время митингующие вновь предпринимают попытки прорваться в раду.

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