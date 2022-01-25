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Плату за въезд в центр решили пока не вводить в Ростове-на-Дону

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Власти Ростова-на-Дону не планируют в ближайшее время внедрять платный въезд автомобилей в центр города. Об этом стало известно на заседании, посвященном итогам работы департамента транспорта.

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Глава горадминистрации Алексей Логвиненко заявил, что вопрос о закрытии центра не обсуждался, передает RostovGazeta.

«Мы пока не бесплатный центр не рассматриваем, поэтому обсуждать пока это и не будем», — сообщил Алексей Логвиненко.

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В Ростове-на-Дону к 2025 году планируют присвоить пешеходной зоне в Газетном переулке официальный статус, данные об этом содержатся в плане городского развития до 2025 года. Речь идет об участке от улицы Максима Горького до Красноармейской.

Еще одна пешеходная зона должна появиться на улице Соборной. Она станет одной из самых длинных пешеходных улиц, которая свяжет Большую Садовую с Береговой. Частично подобная зона уже выделена в границах от Садовой до Московской, однако новый участок пешеходной зоны добавит отрезок улицы в границах от Тургеневской до Береговой.

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