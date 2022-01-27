Эксперт оценила признание «М.Видео-Эльдорадо» лучшим работодателем

Директор по персоналу SAP в Италии, Греции и на Кипре Вера Соломатина прокомментировала получение группой «М.Видео-Эльдорадо» сертификата «Лучшего работодателя» по версии авторитетной организации Top Employers Institute.

В беседе с «Известиями» эксперт поздравила компанию с победой в номинации.

«Это международная премия, которая присуждается за правильные, зрелые, хорошо выстроенные HR-практики в организации. Премия вручается долгое время, большое количество организаций считают важным проходить ежегодную сертификацию. И это здорово, что впервые эту премию получила именно российская компания, не имеющих международных представительств», — подчеркнула она 25 января.

По словам Соломатиной, у российских компаний достаточно высокий уровень зрелости HR-процессов и цифровизации.

«В России применяются все самые современные практики по управлению персоналом, поэтому на мировом рынке отечественный HR выглядит достойно. И тем еще более ценно, что эту премию получила российская компания. Это означает международное признание высокого уровня HR-процессов и проектов», — указала специалист.

Она отметила, что процесс сертификации Top Employers Institute является очень сложным и трудоемким. Так, компания должна заполнить большой опросник. Помимо этого, представители компании проходят интервью с сертификационными экспертами и предоставляют большое количество внутренних документов, политик и процедур для более предметного анализа.

«Это достаточно трудоемкий процесс, он требует подготовки, систематизации, анализа тех практик и процессов, которые есть в компании», — уточнила собеседница «Известий».

Как пояснила эксперт, получение данного сертификата говорит о том, что компания подтвердила высокий уровень всех внутренних процессов и что стандарты ее работы отвечают высокой планке международных практик.

«Это высочайшая оценка именно всего HR в компании. Как выполняется стратегия по управлению человеческим капиталом, как в компании работают с вовлеченностью, привлечением кадров, брендом работодателя, как развивают и мотивируют персонал, а также как обстоят дела в других внутренних процессах. Она покрывает все HR-практики», — добавила Соломатина.

О том, что «М.Видео-Эльдорадо» стала первой компанией, получившей звание «Лучшего работодателя» по версии Top Employers Institute, стало известно 21 января.

В пресс-службе компании уточнили, что сертификация Top Employers Institute подтверждает соответствие условий работы в компании и ее процессов в сфере управления персоналом высочайшим мировым стандартам качества. Ежегодную сертификацию проходят порядка 1700 компаний в 120 странах.

Аналитики оценили «М.Видео-Эльдорадо» по ключевым параметрам HR-процессов. Присуждение сертификата подтвердило, что компания обеспечила выдающиеся условия труда для почти 30 тысяч своих сотрудников, а также создала возможности для их карьерного роста.

Эксперты выяснили, что у компании один из самых низких показателей по «текучести» персонала даже в условиях ограничений, связанных с пандемией. Кроме того, лидирующие значения были зафиксированы в вовлеченности персонала — 80% против 68% в среднем по отрасли. Женщины составляют порядка 30% от общего числа сотрудников компании, а в топ-менеджменте — около 40%.