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Политика
Дипломат при ООН указал на искусственное нагнетание Западом угрозы России

Дипломат при ООН указал на искусственное нагнетание Западом угрозы России

Зампостпреда РФ при ООН Кузьмин: Запад накачивает Украину оружием и искусственно нагнетает угрозу России
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Запад продолжает искусственно нагнетать мнимую угрозу России по отношению к Украине, в то же время поставляя Киеву оружие. На это 25 января указал зампостпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин.

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«Сейчас на фоне искусственно нагнетаемой мнимой угрозы, якобы исходящей со стороны России, западные страны продолжают накачивать Украину оружием, поставляют и своих военных советников, да и в целом потакают украинским провокациям, вместо того чтобы заставить их выполнять утвержденные Советом Безопасности ООН Минские договоренности», — подчеркнул он в ходе заседания Совета Безопасности ООН.

По словам Кузьмина, в результате данных действий на Украине будут «продолжать гибнуть дети, старики, женщины, против которых киевские власти уже который год ведут необъявленную войну».

Ранее в этот день пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что США отправят на Украину новые грузы с военной помощью. По его словам, Вашингтон не исключает, что в ближайшие дни дополнительные военные силы в Европе могут быть приведены в состояние повышенной готовности.

24 января представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что о ситуации на Украине и якобы планируемом Россией наступлении ходит много слухов и недостоверных данных, которые являются «информационной истерией». Он подчеркнул, что действия Вашингтона и НАТО приводят к эскалации напряженности на Украине.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Украина воспринимается Западом как инструмент воздействия, проведения своих интересов в регионе, дестабилизации ситуации, влияния на некоторые процессы и обвинения России. Она указала, что у западных стран нет фактов, доказывающих агрессию России или какое-то нарушение ею международного права, а также непартнерских отношений.

В последние недели западные политики и представители СМИ распространяли многочисленные спекуляции на тему возможного «вторжения» России на Украину. Российская сторона многократно опровергала подобные заявления. Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по «вторжению» на Украину, а все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляются в пределах российской территории.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. В сложившейся ситуации Киев неоднократно обвинял Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

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