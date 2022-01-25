В Петербурге введут ограничения по COVID-19 для несовершеннолетних

Новые ограничения в связи с распространением коронавирусной инфекции вводят с конца недели в Санкт-Петербурге. Они касаются запрета на посещение театров, музеев и цирков для детей и подростков до 18 лет. Ограничения продлятся с 28 января по 13 февраля. Постановление об этом во вторник подписал губернатор города Александр Беглов. Документ опубликован на официальном портале администрации города.

«Запрещается посещение несовершеннолетними зоопарков, музеев, театров, цирков, концертных залов, кинотеатров, бассейнов, фитнес-центров, крытых ледовых катков, океанариумов, объектов, предназначенных для развлечения и досуга, аттракционов, а также спортивных, физкультурных, культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных мероприятий», — говорится в документе.

Днем ранее в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга заявили об увеличении случаев госпитализации детей с коронавирусной инфекцией. Если с 3 по 9 января были госпитализированы 93 ребенка с COVID-19, с 10 по 16 января — 126, то с 17 по 23 января — уже 246 детей.

В понедельник, 24 января, губернатор города Александр Беглов сообщил, что власти готовят более строгие санитарные ограничения из-за ситуации с COVID-19.

По словам Беглова, пятая волна коронавируса стала самой масштабной и Петербург впервые за время пандемии меняет систему оказания государственной медицинской помощи. В частности, власти рассматривают дополнительные возможности для повышения мобильности первичного звена, включая аренду автотранспорта и закупку услуг такси для транспортировки на КТ, а все заболевшие с признаками ОРВИ разделены на три потока.

Ограничения из-за COVID-19 также ввели в Ленинградской области.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.