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Застрявший в Стамбуле турист рассказал о ситуации в аэропорту

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Российский турист, оказавшийся в аэропорту Стамбула во время сильного снегопада, 25 января рассказал «Известиям» о ситуации в воздушной гавани.

По его словам, в настоящее время туристов постепенно размещают в отелях. Но в аэропорту есть и те, кто расположились прямо на полу.

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Пассажиры скопились у стоек информации, заряжают телефоны и ждут, когда их вывезут в гостиницы.

«Лежим на полу, на каких-то пледах. Раздают воду, нас покормили. Ждем, пока нас заселят в отель, потому что мест нигде нет», — рассказал журналистам Дмитрий Миронов.

Ранее в этот день в авиакомпании «Победа» заявили, что намерены вызволить своих клиентов из аэропорта Стамбул-Новый и доставить в отели. В авиакомпании сообщили, что около 370 их пассажиров не могут вылететь из воздушной гавани Стамбул-Новый из-за погодных условий.

По данным авиаперевозчика, как только пассажиры были доставлены в терминал, сотрудники авиакомпании сопроводили их в стерильную зону, предложили питание, нашли для них гостиницы. Однако вывести из здания аэропорта людей не удается из-за перекрытия дорог.

Также стало известно, что компания «Турецкие авиалинии» приостанавливает работу в стамбульском аэропорту до 00:00 из-за снегопада, рассказал представитель перевозчика Яхья Устюн.

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