В Анталье снег выпал впервые за 29 лет

Снег выпал в центре Антальи на юге Турции впервые за 29 лет. Об этом во вторник, 25 января, сообщает газета Hurriyet.

Метель в Турции бушует с 21 января. В основном снегопады фиксируют на северо-западе страны. Сильнее всего от непогоды пострадал Стамбул. Ранее во вторник власти города запретили жителям пользоваться личным транспортом, также была приостановлена работа местного аэропорта, пишет Life.Ru. Трасса между Анкарой и Стамбулом была перекрыта на несколько часов.

В некоторых районах у Мраморного моря в среднем выпало до 50–60 см снега. Также снегом замело некоторые провинции в центре и на юге страны, сообщается на сайте aif.ru.

По прогнозам синоптиков, спад интенсивности осадков ожидается в среду, а и их прекращение — в пятницу.

Ранее во вторник сообщалось, что циклон «Элпис», принесший с собой сильный снегопад, обрушился на Грецию. Замело несколько регионов страны от Акрополя рядом со столицей до южных островов.

В Афинах приостановили автобусное и железнодорожное и сообщение. По всей стране 25 января объявили выходным днем.

Не работают госучреждения и частные предприятия, за исключением аптек, супермаркетов и заправок в районе Афин и на некоторых островах.

Сотни людей застряли на автомагистралях и дорогах в собственных машинах после снежной бури. Военные доставляли им воду, еду и одеяла.

В Стамбуле из-за снегопада отменены занятия в университетах, приостановил работу международный аэропорт.