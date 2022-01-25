В ДНР заявили об отказе Киева обсуждать закрепление особого статуса Донбасса

Полпред самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) в контактной группе, глава МИД республики Наталья Никонорова заявила, что вопрос о закреплении особого статуса Донбасса в конституции страны, который поднимался на встрече в Минске 25 января, был проигнорирован представителями Киева.

«Поскольку текущая редакция закона учитывает основные особенности, предусмотренные Минскими соглашениями, нет необходимости в принятии полностью нового закона. Необходима пролонгация действующего текста и параллельная разработка и согласование в группе по политическим вопросам поправок к нему и их утверждение на уровне контактной группы», — приводит слова полпреда пресс-служба МИД ДНР.

По словам Никоноровой, представители Киева «высказали понимание необходимости пролонгации действия закона», но о закреплении особого статуса Донбасса в конституции говорить отказываются, хотя этот вопрос, подчеркнула она, является объективно необходимым шагом для придания особому статусу постоянного характера.

При этом, как отметили в контактной группе, координатор от ОБСЕ поддержал позицию республик.

Закон об особом статусе Донбасса был принят Верховной радой в 2014 году. В декабре прошлого года парламент Украины продлил действие закона до 31 декабря 2021 года. Тогда решение поддержали 304 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов. В декабре он был продлен до 31 декабря 2022 года.

Согласно Минским договоренностям, Киев обязался предоставить особый статус отдельным районам Донецкой и Луганской областей. Согласно закону, неподконтрольные украинским властям отдельные районы Донбасса наделяются особым статусом лишь после проведения местных выборов по законам Украины и под контролем международных наблюдателей.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. В сложившейся ситуации Киев неоднократно обвинял Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.