Прямой эфир
Экономика
Премьер Британии заявил об обсуждении с США отключения РФ от SWIFT
Мир
Белый дом заявил о тяжелых последствиях финансовых санкций против РФ
Общество
В Москве по делу о мошенничестве задержали адвоката Улюкаева
Общество
В Мытищах мешавшую проезду «скорой» девушку привлекли к ответственности
Экономика
В Госдуме заявили о возможности ввести регулирование криптовалют до августа
Общество
В «Победе» пообещали вызволить застрявших в аэропорту Стамбула пассажиров
Общество
В Москве и области продлили предупреждение о гололедице
Экономика
Германия отказала США в блокировке СП-2 из-за ситуации на Украине
Общество
В департаменте образования заявили о контроле над эпидситуацией в школах Москвы
Экономика
В 2022 году число командировок у российских компаний вырастет на 20%

Уголовное дело возбудили после стрельбы в центре Киева

Полиция: после стрельбы в Киеве возбудили дело и задержали подозреваемых
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Два человека задержаны после стрельбы в центре Киева около здания управления Службы безопасности Украины, возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Об этом 25 января на своей странице в Facebook сообщила пресс-служба нацполиции Киева.

Язык из Киева уведет: зачем Запад эвакуирует дипломатов с Украины
И почему США и их союзники разошлись в оценках российской угрозы

Как уточняется, правоохранители получили информацию о том, что возле одного из финансовых учреждений в центре города неизвестный выстрелил из автомата. На место инцидента прибыли спецназовцы и следственно-оперативная группа.

«Предварительно установлено, что представители охранной фирмы зашли в помещение банка, где в это время находилась группа неизвестных. Между работниками охраны и незнакомцами возник конфликт, так что в дальнейшем на улице представитель службы охраны произвел несколько выстрелов вверх», — уточнили в полиции.

Пострадавших в результате стрельбы нет. В районное управление полиции доставили двоих активных участников конфликта.

Ранее во вторник агентство УНН сообщило, что стрелявшим в центре Киева был инкассатор. Инцидент произошел из-за того, что представители общественной организации «Украинский флаг» пытались разместить наклейки на пункте обмена валют по улице Владимирской, 23-а. Инкассаторы, подъехавшие к помещению, расценили действия активистов как возможное нападение. Один из них выстрелил в воздух.

Как ранее во вторник сообщил корреспондент «Известий», в Киеве прошло шествие предпринимателей.

Позже у здания Верховной рады произошла потасовка между митингующими и полицией. Граждане пытались пройти в здание украинского парламента, однако силовики их оттеснили. Протестующие продолжили применять дымовые шашки и газовые баллончики.

Украинские предприниматели начали протестовать в ноябре 2020 года. Участники акции требуют упростить систему использования кассовых аппаратов, а также внести изменения в налоговый кодекс Украины.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022