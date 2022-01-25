Уголовное дело возбудили после стрельбы в центре Киева

Два человека задержаны после стрельбы в центре Киева около здания управления Службы безопасности Украины, возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Об этом 25 января на своей странице в Facebook сообщила пресс-служба нацполиции Киева.

Как уточняется, правоохранители получили информацию о том, что возле одного из финансовых учреждений в центре города неизвестный выстрелил из автомата. На место инцидента прибыли спецназовцы и следственно-оперативная группа.

«Предварительно установлено, что представители охранной фирмы зашли в помещение банка, где в это время находилась группа неизвестных. Между работниками охраны и незнакомцами возник конфликт, так что в дальнейшем на улице представитель службы охраны произвел несколько выстрелов вверх», — уточнили в полиции.

Пострадавших в результате стрельбы нет. В районное управление полиции доставили двоих активных участников конфликта.

Ранее во вторник агентство УНН сообщило, что стрелявшим в центре Киева был инкассатор. Инцидент произошел из-за того, что представители общественной организации «Украинский флаг» пытались разместить наклейки на пункте обмена валют по улице Владимирской, 23-а. Инкассаторы, подъехавшие к помещению, расценили действия активистов как возможное нападение. Один из них выстрелил в воздух.

Как ранее во вторник сообщил корреспондент «Известий», в Киеве прошло шествие предпринимателей.

Позже у здания Верховной рады произошла потасовка между митингующими и полицией. Граждане пытались пройти в здание украинского парламента, однако силовики их оттеснили. Протестующие продолжили применять дымовые шашки и газовые баллончики.

Украинские предприниматели начали протестовать в ноябре 2020 года. Участники акции требуют упростить систему использования кассовых аппаратов, а также внести изменения в налоговый кодекс Украины.