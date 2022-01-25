Норвегия отменит карантин для всех въезжающих в страну с 26 января

С 26 января власти Норвегии отменяют требование об обязательном нахождении на карантине всем въезжающим в страну.

«Следуя рекомендации Норвежского института общественного здравоохранения, правительство Норвегии отменяет требование о въездном карантине. Это больше не считается необходимым по соображениям инфекционного контроля. Требование будет снято с 12:00 26 января», — говорится в сообщении правительства Норвегии.

До этого соблюдать 10-дневный карантин должны были те, кто не имел сертификата о полной вакцинации, одобренными в Норвегии вакцинами или уже о перенесенном COVID-19. Однако таких было всего 7%.

Таким образом, по мнению властей, эта мера мало влияет на развитие эпидемиологической ситуации в стране. С этим и согласна министр здравоохранения и социального обеспечения Норвегии Ингвильд Кьеркол.

«Я согласна ‹...›, что в свете низкой доли подтвержденных случаев COVID-19 среди прибывающих путешественников без справки по сравнению с текущим состоянием пандемии в Норвегии пришло время изменить требование о карантине в поездках. Снятие карантина для путешествий поможет обществу быстрее открыться, поскольку упростит въезд в Норвегию. Это может иметь положительные социально-экономические последствия для делового сектора в целом и туриндустрии в частности», — отметила Кьеркол.

При этом въезжающие в страну все равно будут обязаны регистрироваться перед въездом и сдать тест.

Отменяют ограничения и другие страны. Так, днем ранее стало известно, что с 5 февраля Дания собирается исключить COVID-19 из категории общественно опасных заболеваний. Кроме того, с конца января правительство намерено отменить все ограничения, введенные в связи с пандемией.

24 января гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса может завершиться в 2022 году, если будут приняты комплексные меры. Он отметил, что для завершения распространения коронавируса необходимо вакцинировать 70% населения в каждой стране.

20 января эксперты Всемирной организации здравоохранения заявили, что ограничения на поездки между странами, введенные из-за коронавируса, не приносят пользы. Комитет ВОЗ рекомендовал отменить или ослабить ограничения.