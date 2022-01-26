История с рекомендациями министерством молодежи и спорта Украины в адрес своих спортсменов, чтобы на Олимпиаде в Пекине они не стояли рядом с коллегами из России, поначалу вызвала крайнее удивление. Но если вспомнить все события последних лет в мировом спорте, то мы уже привыкли к тому, что политика всё чаще берет верх над олимпийскими принципами.

В этой ситуации российским спортсменам не стоит принимать всё это близко к сердцу. Но и не надо данную историю утрировать, специально подбегать к украинским ребятам и провоцировать их. Ведь украинцам тоже надо выступать и тренироваться.

Но мне, как спортсмену, вся ситуация не очень понятна. По большому счету, это практически прямое нарушение Олимпийской хартии. В том числе и совсем недавно добавленного в ее лозунг слова «вместе» (в июле 2021 года перед летней Олимпиадой в Токио МОК впервые за 127 лет изменил олимпийский девиз «Быстрее, выше, сильнее!» за счет добавления в него слова «вместе». — «Известия»). Как этот девиз будет работать при таком подходе украинского руководства? Ведь, если ты уже стоишь на пьедестале, то ты вместе — рядом с другими спортсменами, выигравшими медали и пришедшими на награждение, над вами поднимаются флаги ваших стран, вы поздравляете друг друга.

И я уверена, что у наших спортсменов будет порыв пожать руку любому сопернику, поздравить его с успехом. Не удивлюсь, что и кто-то из украинских атлетов это сделает. Ведь решение не подавать руки россиянам приняли не спортсмены, а их руководство. Будет странно, если они пожмут руки представителям других стран, но не нашей.

К сожалению, обстановка такая, что, возможно, министерство молодежи и спорта Украины вынуждено так поступать, чтобы предупредить спортсменов и помочь им не оказаться в ситуации, в которую полгода назад попала после летней Олимпиады в Токио легкоатлетка Ярослава Магучих. Она выиграла бронзу в прыжках в высоту и оказалась на одном пьедестале с взявшей золото нашей Марией Ласицкене. Ярослава сфотографировалась с Марией и потом была подвергнута массовому осуждению в своей стране.

Не исключаю, что руководство минспорта не хочет, чтобы украинские спортсмены на зимней Олимпиаде в Пекине оказались в такой же ситуации. Такое ведь психологически выбивает любого человека. Перед Играми или во время их проведения эти проблемы совершенно ни к чему. Поэтому, если осуждение украинского общества настолько сильно, то надо своих спортсменов таким образом предостеречь.

Но безумно грустно, что ситуация зашла так далеко, если из-за подобной реакции людей ребят лишают права говорить на русском языке и общаться с русскими спортсменами.

И неизвестно, сколько людей с Украины на Олимпиаде будет вынуждено сдерживать свои эмоции, искренний порыв поздравить наших спортсменов с медалями, победами. А также будет лишено возможности рассказать нашей аудитории о себе и своих успехах, если подтвердится информация, что им еще рекомендовано не давать интервью на русском языке. Как им тогда общаться? Только на украинском и английском? И как они будут вести себя в микст-зоне, когда российские журналисты будут задавать вопросы на русском? Просто проигнорируют? Или попросят перейти на английский?

Это бред. Если наш журналист захочет рассказать на всю нашу большую Россию об успехе украинского олимпийского чемпиона (желаю Украине, чтобы у них такие в Пекине были), попытается узнать, какие эмоции тот испытывает во время триумфа, но ответа не получит или получит ответ в режиме разговора двух русскоговорящих людей на английском — это за гранью здравого смысла.

Не знаю, по идейным ли соображениям всё это устраивает минспорта Украины или просто они хотят, чтобы общество не напало на спортсменов. Но я не могу представить, что у нас, в России, кому-то запретят фотографироваться или общаться с гражданами Украины и других стран, с которыми есть напряженные отношения, давать интервью на их языках, если таковыми владеют наши ребята.

Да такое было невозможно и в СССР. Я не помню случаев, чтобы тогда запрещали общаться, фотографировать и пожимать руки победителям из других стран, включая нашего идеологического врага в лице США времен холодной войны. Никогда такого не позволяло себе руководство нашей страны. Так что ситуация с украинцами уникальная в своем роде.

И это еще не так абсурдно будет смотреться на зимней Олимпиаде, где виды спорта не такие контактные, как, допустим, борьба, дзюдо или бокс на летних. Все зимние виды подразумевают определенную дистанцию между участниками. А у тех же борцов и боксеров принято перед схватками пожимать или «отбивать» друг другу руки. В каких-то соревнованиях это даже прописано в правилах. Украинцы будут отказываться это делать? Думаю, мы еще много интересного узнаем в будущем.

Конечно, в истории были случаи, когда спортсмен отказывался приветствовать соперника из страны, которую считал агрессором. Но это было его личное решение, а не директива государства или профильных министерств и олимпийского комитета. Сейчас хочется надеяться, что подобное не превратится в систему, причем неважно, будут ли подобные инициативы распространяться в отношении России или завтра спортсменов других конфликтующих стран обяжут так же относиться друг к другу. И я верю, что наше руководство никогда не станет заниматься подобными вещами.

Автор — чемпионка Олимпийских игр 2006 года в Турине по конькобежному спорту. Депутат Государственной думы РФ

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