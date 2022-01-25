Крупную партию мефедрона изъяли у водителя на трассе под Тамбовом

В Тамбовской области возбуждено уголовное дело по факту перевозки большой партии мефедрона. Сотрудники ГИБДД остановили на трассе автомобиль, в котором обнаружено 3,5 кг наркотического вещества.

По данным правоохранительных органов, инспекторы остановили автомобиль Hyundai на трассе Воронеж–Тамбов в Тамбовском районе. В салоне находились 53-летний мужчина и его 16-летний сын. Во время осмотра машины сотрудники ГИБДД обнаружили семь пакетов с веществом белого цвета. Экспертиза подтвердила, что в каждом из пакетов находилось по 0,5 кг мефедрона. Об этом сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Уголовное дело возбуждено в отношении водителя, решается вопрос о его аресте. Установлено, что мужчина забрал вещество из тайника в Курской области и должен был доставить пакеты в Татарстан. Подросток проходит по делу в качестве свидетеля. 25 января сообщалось о ликвидации крупнейшей нарколаборатории в Иркутской области. Она находилась в одном из гаражных кооперативов Иркутска. В ходе обыска изъято 15 стеклянных колб, около 20 канистр с прекурсорами, средства химической защиты, а также емкости с синтетическим наркотиком N-метилэфедроном массой свыше 11 кг.