Установлена личность стрелявшего из автомата в центре Киева

В центре Киева недалеко от здания управления Службы безопасности Украины (СБУ) стрелял из автомата Калашникова представитель инкассаторской службы. Об этом 25 января сообщило агентство УНН со ссылкой на информированный источник.

По данным журналистов, представители общественной организации «Украинский флаг» пытались разместить наклейки на пункте обмена валют по улице Владимирской, 23-а.

«После этого к обменнику подъехал автомобиль инкассаторов, которые, вероятно, расценили действия активистов как нападение. Из авто инкассаторов вышел работник инкассаторской службы и произвел несколько выстрелов из автомата Калашникова в воздух», — отмечает СМИ.

Пострадавших нет, на месте стрельбы работают полицейские.

Ранее во вторник издание «Сегодня» сообщило, что неизвестный мужчина, вооруженный автоматом, в центре Киева около здания главного управления СБУ напал на общественников организации «Украинский стяг». В воздух он произвел несколько выстрелов.

Ранее во вторник в центре Киева прошло шествие предпринимателей. Как сообщил корреспондент «Известий», позже у здания Верховной рады произошла потасовка между предпринимателями и полицией. Митингующие также предприняли попытку пройти в здание украинского парламента, однако силовики их оттеснили.

Протестующие применили дымовые шашки и газовые баллончики.

Украинские предприниматели начали протестовать в ноябре 2020 года. Участники акции требуют упростить систему использования кассовых аппаратов, а также внести изменения в налоговый кодекс Украины.