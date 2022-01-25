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Установлена личность стрелявшего из автомата в центре Киева

СМИ: инкассатор стрелял из автомата в центре Киева
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В центре Киева недалеко от здания управления Службы безопасности Украины (СБУ) стрелял из автомата Калашникова представитель инкассаторской службы. Об этом 25 января сообщило агентство УНН со ссылкой на информированный источник.

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По данным журналистов, представители общественной организации «Украинский флаг» пытались разместить наклейки на пункте обмена валют по улице Владимирской, 23-а.

«После этого к обменнику подъехал автомобиль инкассаторов, которые, вероятно, расценили действия активистов как нападение. Из авто инкассаторов вышел работник инкассаторской службы и произвел несколько выстрелов из автомата Калашникова в воздух», — отмечает СМИ.

Пострадавших нет, на месте стрельбы работают полицейские.

Ранее во вторник издание «Сегодня» сообщило, что неизвестный мужчина, вооруженный автоматом, в центре Киева около здания главного управления СБУ напал на общественников организации «Украинский стяг». В воздух он произвел несколько выстрелов.

Ранее во вторник в центре Киева прошло шествие предпринимателей. Как сообщил корреспондент «Известий», позже у здания Верховной рады произошла потасовка между предпринимателями и полицией. Митингующие также предприняли попытку пройти в здание украинского парламента, однако силовики их оттеснили.

Протестующие применили дымовые шашки и газовые баллончики.

Украинские предприниматели начали протестовать в ноябре 2020 года. Участники акции требуют упростить систему использования кассовых аппаратов, а также внести изменения в налоговый кодекс Украины.

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