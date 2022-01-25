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В России началось производство новых кроссоверов Haval F7 и F7x

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Китайская компания Haval объявила 25 января о начале производства обновленного кроссовера F7 и кросс-купе F7x для российского рынка. Автомобили выпускаются на предприятии бренда, которое расположено в Тульской области.

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Так, Haval F7 и F7x 2022 модельного года получили новые передние и задние бамперы, а также измененные радиаторные решетки черного цвета. Кроме того, обе модели комплектуются противотуманными фарами измененной формы. Также клиенты смогут выбрать теперь новый цвет кузова «Магматический красный».

Линейка двигателей осталась прежней. Базовые версии Haval F7 и F7x оснащаются 1,5-литровым турбодвигателем мощностью 150 л.с. Кроме того, модели комплектуются 2,0-литровым мотором, выдающим 190 л.с. Оба агрегата работают в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями.

Продажи обновленных моделей и поставки в дилерские центры начнутся в феврале 2022 года.

10 декабря сообщалось, что компания Haval представила внедорожник Dargo. Первым зарубежным рынком для модели станет Саудовская Аравия, после чего новинка также появится в Ираке, Чили, России, Украине и других странах.

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