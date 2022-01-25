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Сильный снегопад обрушился на Грецию

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Циклон «Элпис», принесший с собой сильный снегопад, обрушился на Грецию. Замело несколько регионов страны от Акрополя рядом со столицей до южных островов. Об этом во вторник, 25 января, сообщает агентство Reuters.

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В Афинах приостановили автобусное и железнодорожное и сообщение. По всей стране 25 января объявили выходным днем.

Не работают госучреждения и частные предприятия, за исключением аптек, супермаркетов и заправок в районе Афин и на некоторых островах, пишет газета Daily Mail.

Сотни людей застряли на автомагистралях и дорогах в собственных машинах после снежной бури. Военные доставляли им воду, еду и одеяла, сообщает телеканал «360».

Потепление обещают в среду.

Ранее во вторник сообщалось, что около 370 пассажиров авиакомпании «Победа» не могут вылететь из турецкого аэропорта Стамбул-Новый из-за погодных условий.

Также стало известно, что компания «Турецкие авиалинии» приостанавливает работу в Стамбульском аэропорту до 00:00 из-за снегопада, сообщил представитель перевозчика Яхья Устюн.

Ранее сообщалось, что рейсы будут возобновлены в 13:00.

В Стамбуле из-за снегопада отменены занятия в университетах, приостановил работу международный аэропорт. Власти призвали по возможности не выходить из своих домов. Температура в городе опустилась до –2 градусов, что на 4–6 градусов ниже нормы, передает НСН.

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