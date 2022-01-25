Три объекта образования возведут в Магадане за 5,6 млрд рублей

В Магадане до конца 2024 года планируют возвести новый детсад, школу и образовательный центр на Гороховом поле. Общая стоимость реализации проектов оценивается в 5,6 млрд рублей, сообщает 25 января ИА MagadanMedia.

По данным агентства, новый детский сад будет рассчитан на 340 воспитанников. В трехэтажном здании обустроят все необходимые помещения для 17 групп детей от двух месяцев до семи лет. Максимальная стоимость контракта с подрядчиком составит 1,215 млрд рублей.

Также в планах строительство школы на 1 тыс. мест. Для учащихся 1–4 классов предусмотрен отдельный спортзал, игровая-спальня, игровые для групп продленного дня, универсальная комната для продленного дня и кабинет внеурочной деятельности.

Для детей среднего и старшего возраста помимо учебных кабинетов обустроят помещения для занятий робототехникой, лабораторные, мастерские, а также два спортзала, зал для занятий единоборствами, зал для хореографии, актовый зал. Предусмотрены лыжная база, помещение для ботанического сада.

Стоимость строительства оценивается в 2,494 млрд рублей.

Кроме того, начался поиск подрядчика по строительству образовательного центра № 1. Для учащихся будут предусмотрены обучение, питание, воспитание, коррекционно-развивающие, реабилитационные и абилитационные услуги, допобразование и медицинское обслуживание.

Центр будет рассчитан на 500 детей школьного возраста, 122 дошколят и 35 людей старше 18 лет с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.

Максимальная цена контракта на работы составит 2,086 млрд рублей.

Строительство всех трех объектов планируется завершить до конца 2024 года.