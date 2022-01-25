Джонсон заявил о низкой вероятности переброски войск НАТО на Украину

Североатлантический альянс (НАТО) вряд ли направит свои войска на Украину в случае обострения ситуации в стране. Такое мнение 25 января выразил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе выступления в парламенте.

По его мнению, такой исход маловероятен, так как Украина не является членом альянса.

«Я знаю, что эмоционально многие разделяют это мнение. Конечно, инстинктивно многие призвали бы к активной физической поддержке Украины в форме войск НАТО, но я должен сказать, что я не думаю, что это произойдет в ближайшем будущем. Украина не является членом НАТО», — приводит его слова «Газета.Ru».

Ранее в этот день стало известно, что западные лидеры, включая президента США Джо Байдена и Джонсона, согласились принять оперативные меры, «включая беспрецедентный пакет санкций», в случае «российского вторжения на Украину».

Как отметил в беседе с «Известиями» член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, заявления о «беспрецедентных санкциях» лишь накаляют ситуацию и способствуют истерии.

24 января представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что о ситуации на Украине и якобы планируемом Россией наступлении ходит много слухов и недостоверных данных, которые являются «информационной истерией». Он подчеркнул, что действия Вашингтона и НАТО приводят к эскалации напряженности на Украине.

Также Песков указал на то, что действия киевских властей свидетельствуют о подготовке к наступлению в Донбассе, такая ситуация не может не беспокоить Россию. На этом фоне пресс-секретарь президента РФ призвал НАТО повлиять на Киев, чтобы власти страны «даже не помышляли о возможности силового урегулирования на Украине».

В последние недели западные политики и представители СМИ распространяли многочисленные спекуляции на тему возможного «вторжения» России на Украину. Российская сторона многократно опровергала подобные заявления. Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по «вторжению» на Украину, а все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляются в пределах российской территории.