Около здания СБУ в Киеве неизвестный с автоматом напал на активистов
Неизвестный мужчина в центре Киева около здания главного управления Службы безопасности Украины (СБУ) напал на общественников организации «Украинский стяг». Об этом 25 января сообщило издание «Сегодня», опубликовав видео.
Как видно на кадрах, мужчина выстрелил вверх, когда группа людей пыталась его успокоить. Полиция Киева работает на месте инцидента, выясняются все обстоятельства произошедшего.
В настоящее время правоохранители не сообщают, есть ли пострадавшие.
Как ранее во вторник сообщил корреспондент «Известий», в Киеве прошло шествие предпринимателей.
Позже у здания Верховной рады произошла потасовка между предпринимателями и полицией. Митингующие также предприняли попытку пройти в здание украинского парламента, однако силовики их оттеснили. Протестующие продолжили применять дымовые шашки и газовые баллончики.
Украинские предприниматели начали протестовать в ноябре 2020 года. Участники акции требуют упростить систему использования кассовых аппаратов, а также внести изменения в налоговый кодекс Украины.