В ГД оценили желание Хорватии отозвать военных из НАТО при конфликте на Украине

Россия не собирается ни на кого нападать, поэтому рассуждения о поведении тех или иных стран в случае «конфликта» на Украине бессмысленны. Такое мнение выразил первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов во вторник, 25 января.

Так он прокомментировал заявление президента Хорватии Зорана Милановича, который ранее в этот же день сказал, что в случае якобы возможного конфликта России и Украины отзовет своих военных из сил НАТО в регионе. По его словам, ему ничего не известно о конфликте на границе России и Украины. Как он отметил, НАТО наращивает присутствие, но Хорватия «тут ни при чем».

Миланович в своем заявлении также отметил, что Украине не место в НАТО, так как она остается одной из самых коррумпированных стран мира.

«Все обсуждения сценариев, что будет делать кто-то, если начнется там война, носят гипотетический характер, поскольку известно, что Россия не собирается ни на кого нападать. Поэтому их рассуждения, что они сделают «держите меня семеро» — это в пользу бедных», — указал парламентарий в беседе с «Думой ТВ».

Ранее в этот день командующий операцией Объединенных сил в Донбассе генерал-лейтенант Александр Павлюк назвал 20 февраля датой «вторжения» российских войск на Украину. По его словам, Киев готов оказать серьезное сопротивление.

Накануне представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что о ситуации на Украине и якобы планируемом Россией нападении ходит много слухов и недостоверных данных, которые являются «информационной истерией». Он подчеркнул, что действия Вашингтона и НАТО приводят к эскалации напряженности на Украине.

Также Песков указал на то, что действия киевских властей свидетельствуют о подготовке к наступлению в Донбассе, такая ситуация не может не беспокоить Россию. О подготовке Киева к наступлению в Донбассе также заявил глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

В последние недели западные политики и представители СМИ распространяли многочисленные спекуляции на тему возможного «вторжения» России на Украину. Российская сторона многократно опровергала подобные заявления. Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по «вторжению» на Украину, а все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляются в пределах российской территории.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.