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Восстановлено энергоснабжение Казахстана

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Энергетики восстановили работу электрической сети Казахстана, возобновлена параллельная работа с энергосистемой Кыргызстана. Об этом 25 января говорится в сообщении на сайте правительства республики.

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«В 14:53 ч. (17:53) сняты все ограничения по г. Алматы и Алматинской области. В 15:10 ч. подано напряжение на подстанции 500 кВ Жамбыл, 500 кВ Шымкент», — отметили власти Казахстана.

В энергосистеме Узбекистана и Киргизии потребители получают электроэнергию в полном объеме. Специалисты из Казахстана помогают в ликвидации аварии в Узбекистане, идет поэтапный ввод региональных станций в работу.

Ранее в этот день в Узбекистане создали правительственную комиссию по выяснению причин масштабного энергетического сбоя. Результаты работы будут официально опубликованы.

Массовое отключение электричества произошло в Узбекистане 25 января примерно в 11:00 по местному времени (09:00 мск). Сбой в системе охватил сразу несколько городов — Ташкент, Самарканд, Бухару, Карши, Гулистан, Коканд, Чирчик.

Местные жители сообщали о перебоях с водой и отоплением, все больницы в Узбекистане подключили к дополнительным источникам питания. Не работало метро

В министерстве энергетики Узбекистана отметили, что отключение электроэнергии в республики произошло из-за аварии в электросетях Казахстана. В результате аварии изменилось напряжение в единой электросети государств-соседей.

В настоящее время все транзитные линии электропередачи между регионами страны включены, электростанции поэтапно вводятся в эксплуатацию.

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