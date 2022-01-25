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«Умные» светофоры и остановки заработают во Владивостоке к маю

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Во Владивостоке в рамках проекта «Цифровое Приморье» до конца апреля намерены ввести в работу единую автоматизированную систему. О ходе реализации проекта министр цифрового развития и связи Константин Волошин, а также мэр города Константин Шестаков доложили губернатору Олегу Кожемяко.

Как сообщили ИА PrimaMedia в краевом правительстве, к маю во Владивостоке должны заработать «умные» светофоры, остановки общественного транспорта и туристические киоски. Предполагается, что система позволит повысить общественную безопасность, качество дорожного движения, услуг ЖКХ и туризма.

«На дорогах края установят оборудование автоматического контроля веса большегрузного транспорта, автоматизированные посты фиксации нарушений правил дорожного движения. В городах появятся «умные» светофоры, остановки, туристические киоски. Будет внедрена специальная система, которая позволит обеспечить своевременный вывоз отходов, единая карта жителя для получения всех мер социальной поддержки», — рассказал министр цифрового развития.

По словам мэра, до конца апреля в пилотном режиме также запустят сервис платного парковочного пространства. На улицах Светланская, Фонтанная, Пологая, Прапорщика Комарова и Пограничная появятся 395 платных машиномест, пишет РИА «Восток-Медиа». В общей сложности будет введено не менее 3520 парковочных мест.

12 апреля 2021 года правительство края, администрации Владивостокского, Артемовского, Уссурийского и Находкинского городских округов заключили концессионное соглашение о создании информационной системы «Цифровое Приморье». Как напомнил губернатор, срок ввода объекта концессии — один год.

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