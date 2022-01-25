Украинские СМИ сообщили о задержании 20 участников акции протеста в Киеве

Полиция Украины задержала 20 участников акции за права предпринимателей в Киеве, которые предприняли попытку штурма здания Верховной рады. Об этом во вторник, 25 января, сообщило издание PavlovskyNews в своем Telegram-канале.

Силовики обыскали протестующих, затем посадили в полицейский автобус и увезли в неизвестном направлении. В настоящее время митингующие вновь предпринимают попытки прорваться в раду.

Ранее в этот день украинские предприниматели прошли шествием по центральным улицам Киева, они требовали упростить систему использования кассовых аппаратов, а также внести изменения в налоговый кодекс.

Позже произошла потасовка между предпринимателями и полицией у Верховной рады. Митингующие также предприняли попытку пройти в здание украинского парламента, однако силовики их оттеснили. Протестующие продолжили применять дымовые шашки и газовые баллончики.