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В Москве выявили 2463 случая штамма «Омикрон»

Роспотребнадзор: в Москве обнаружено 2463 случая штамма коронавируса «Омикрон»
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В Москве зарегистрировано 2463 случая штамма коронавируса «Омикрон», почти 80% заболевших не выезжали из России. Об этом 25 января сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора.

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«По результатам геномного секвенирования SARS-CoV-2 проб биоматериала от заболевших новой коронавирусной инфекцией на 25.01.2022, в Москве зарегистрировано 2 463 случая заболевания новым геновариантом вируса SARS-CoV-2 «омикрон», из них 1 966 заболевших (79,8%) не выезжали за пределы Российской Федерации, 467 случаев (20,2%) являются завозными и связаны с поездками в другие страны», — говорится в публикации на сайте ведомства.

Ранее в этот день мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в Москве доминирует штамм «Омикрон», однако вариант «Дельта» продолжает действовать.

По его словам, ситуация с вирусом в городе продолжает развиваться по европейскому сценарию. Власти Москвы предполагают, что рост заболеваемости продлится в столице еще две недели.

В этот же день премьер-министр РФ Михаил Мишустин указал на то, что ситуация с коронавирусом в России остается крайне напряженной, в большинстве регионов наблюдается рост заболеваемости. Он призвал граждан России при ухудшении самочувствия сразу обращаться к врачам. Как указал премьер-министр, не стоит рассчитывать на легкое течение заболевания.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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