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В Совфеде рассказали о последствиях для ЕС в случае отключения России от SWIFT

Вице-спикер СФ Журавлев: ЕС не сможет получать нефть, газ и металлы из России в случае отключения РФ от SWIFT
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Страны Европы не смогут получать нефть, газ и металлы из России в случае отключения РФ от международной банковской системы SWIFT. Об этом во вторник, 25 января, заявил вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев.

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«SWIFT — это система расчетов, это сервис. Поэтому если отключить Россию от SWIFT, то мы не будем получать [иностранную] валюту, но покупатели, страны Европы в первую очередь, не будут получать наши товары — нефть, газ, металлы и прочие важные составляющие их импорта. Нужно ли это им? Не уверен», — приводит ТАСС слова Журавлева.

Накануне профессор в области международных отношений колледжа Гамильтона (США) Алан Кафруни заявил, что отключение России от международной межбанковской системы SWIFT может непреднамеренно ударить по Европе и при этом значительно укрепить российско-китайские отношения. Он предположил, что санкции Запада будут либо ограниченными, либо откалиброванными в зависимости от масштабов действий РФ в отношении Украины.

24 января газета The Times, ссылаясь на источники в британском кабмине, сообщила об опасении властей по поводу сокращения поставок газа в Европу в случае введения жестких санкций в отношении России. В материале издания отмечается, что министры правительства Великобритании поднимали вопрос влияния возможного сокращения поставок российского газа на уровень цен в Великобритании.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что опасения властей Великобритании по поводу прекращения Россией поставок голубого топлива в Европу являются «фейковой истерией», которая конструируется за счет разных фейковых и провокационных вбросов. Песков подчеркнул, что Россия всегда была для Европы «надежным гарантом энергобезопасности», даже в самые нелегкие моменты отношений.

22 января The Telegraph сообщило, что правительство Великобритании рассматривает возможность применения крайней меры в виде отключения РФ от международной межбанковской системы SWIFT на случай гипотетического вторжения страны на Украину.

В западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого американские законодатели призывают ужесточить санкции против Москвы. Россия неоднократно отвергала эти данные.

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