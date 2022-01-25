В Кургане изменилась стоимость строительства нового бассейна

В Кургане требуется доработка проектно-сметной документации для строительства бассейна. Причиной стал резкий рост цен на строительные материалы.

Бассейн возводят для Курганского госуниверситета. По словам депутата областной думы Татьяны Хильчук, смета, которая была утверждена заранее, не соответствует текущей стоимости строительных материалов. Об этом сообщает ИА «Ура.ру».

Переработка документации займет около трех месяцев. Депутат уточнила, что строительство может продолжиться в апреле. Сдача бассейна запланирована на 2023 год.

В университете уточнили, что строительство не приостановлено, так как работы на объекте еще не начаты.