В Мытищах мешавшую проезду «скорой» девушку привлекли к ответственности

В Мытищах привлекли к административной ответственности девушку-водителя, которая препятствовала проезду машины скорой помощи. Об этом 25 января сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

«За непредоставление преимущества в движении автомобилю скорой медицинской помощи с включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом 23-летняя местная жительница привлечена к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.17 КоАП РФ», — говорится в сообщении.

Об инциденте сообщалось ранее в этот день. Он произошел во дворе одного из домов города.

На опубликованной в Сети записи видно, как девушка сознательно заблокировала проезд медикам своим автомобилем, после чего спровоцировала словесный конфликт с водителем «скорой» и на протяжении нескольких минут отказывалась пропускать спешащих на вызов врачей.