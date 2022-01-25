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Жителям Подмосковья напомнили о льготах для студентов

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Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов напомнил о положенных студентам льготах.

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В Московской области работают пять вузов и 80 профессиональных центров образования. Как отметил Брынцалов, поддержка студентов — самая выгодная долгосрочная инвестиция в развитие региона, отмечает телеканал «360» во вторник, 25 января.

Так, во всех учебных заведениях действует академическая стипендия от государства. На первом курсе ее получают все бюджетники, а на последующих ее выплачивают с учетом успеваемости. Отличникам она начисляется в повышенном размере. Кроме того, чем больше достижений, тем больше шансов получить поощрение.

Грант президента предусмотрен для студентов, ставших участниками финальных этапов олимпиад. Чтобы его получить, нужно в течение двух лет после конкурса поступить на бюджет. По гранту размер выплат составляет 20 тыс. рублей в месяц. При этом студент не должен иметь троек и задолженностей. Кроме того, после выпуска нужно три года отработать в России, а место трудоустройства потребуется найти за полгода, иначе деньги придется вернуть.

Со второго курса колледжа студент имеет право на стипендию правительства, а в вузах — с третьего курса. В аспирантуре их назначают со второго года обучения. Размер выплат зависит от направления образования.

Дополнительная стипендия для одаренных учеников есть в Московской области. конкурс на нее проводят среди отличников и студентов с инвалидностью каждый семестр. Размер ее составляет 4–5 тыс. рублей соответственно.

Также для студентов предусмотрена государственная социальная стипендия. Ее вне зависимости от успеваемости получают сироты и пострадавшие в радиационных катастрофах, инвалиды, ветераны боевых действий и те, у кого совокупный доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума.

Кроме того, предусмотрены социальные льготы — единовременная материальная помощь на лечение, похороны близкого или при рождении ребенка. Выплата назначается сиротам до 18 лет и студентам от 18 до 23 лет, потерявшие родителей во время обучения.

Работающие студенты могут рассчитывать на три типа льгот: учебный отпуск, сокращение рабочего дня и оплату проезда до места учебы.

Кроме того, каждый студент может ездить на пригородных поездах в период учебы со скидкой 50%. Для этого необходимо предоставлять студенческий билет или справку из деканата. Кроме того, в Подмосковье действуют льготы на досуг, налоговые льготы и еще большое количество дополнительных.

Ранее 25 января президент России Владимир Путин поздравил студентов с Татьяниным днем. Он также поздравил школьников, которые только собираются поступать, и тех, кто уже давно закончил вузы.

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