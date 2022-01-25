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Госдума приняла в первом чтении законопроект о местном самоуправлении в России

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Госдума приняла во вторник, 25 января, в первом чтении проект базового закона об общих принципах организации местного самоуправления (МСУ), которым вводится одноуровневая система организации самоуправления на местах, устанавливаются полномочия муниципалитетов и усиливается ответственность глав муниципальных образований.

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Авторами законодательной инициативы являются сопредседатели рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ, председатели комитетов Госдумы и Совета Федерации по законодательству Павел Крашенинников и Андрей Клишас, уточняет агентство городских новостей «Москва».

Законопроектом предусмотрено закрепление полномочий органов местного самоуправления, чтобы избежать несогласованности в работе муниципалитетов и региональных властей. Одноуровневая система муниципальной власти предполагает, что местное самоуправление осуществляется в городских округах, муниципальных округах и внутригородских территориях городов федерального значения.

Также предлагается формировать представительный орган муниципального образования единственным способом — муниципальными выборами. Глава муниципального образования будет избираться на выборах либо представительным органом этого образования либо из состава депутатов, либо из числа предложенных главой региона кандидатов. Руководитель субъекта РФ сможет отправить главу муниципального образования в отставку за систематическое недостижение показателей эффективности.

В соответствии с принципом единства системы публичной власти глава муниципального образования, возглавляющий местную администрацию, одновременно замещает государственную должность субъекта РФ и муниципальную должность.

Для всех должностных лиц местного самоуправления устанавливается единый срок полномочий продолжительностью пять лет, пишет «Москва 24».

Накануне комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству поддержал законопроект об общих принципах организации местного самоуправления в России.

Проект нового закона об общих принципах организации местного самоуправления был внесен на рассмотрение в нижнюю палату парламента 16 декабря.

Как заявила «Известиям» заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Оксана Фадина, нормы, отраженные в законопроекте, станут хорошим управленческим инструментом в государственном секторе с точки зрения мотивации муниципальных управленцев, так как позволят спрашивать не только с губернаторов.

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