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Женщина вместе с двухлетним сыном погибли при пожаре в Тулуне

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В Тулуне (Иркутская область) в результате пожара в жилом доме погибли женщина и ее двухлетний сын. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Пожар произошел утром 25 января. К моменту прибытия спасателей дом был охвачен огнем полностью. В результате погибли 38-летняя женщина и ее двухлетний сын.

Установлено, что ранее погибшая была лишена родительских прав в отношении шести несовершеннолетних детей. По месту жительства она характеризовалась посредственно, состояла на учете в полиции, пишет ИА IrkutskMedia.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум лицам». Также следователи дадут оценку действиям или бездействию должностных лиц органов системы профилактики.

Как отметили в пресс-службе региональной прокуратуры, расследование дела поставлено на контроль.

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