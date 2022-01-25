Премьер Британии заявил об обсуждении с США отключения РФ от SWIFT

Великобритания обсуждает с Соединенными Штатами возможность отключения России от международной межбанковской системы SWIFT. Об этом 25 января во время выступления в парламенте заявил британский премьер-министр Борис Джонсон.

«Что касается вопроса о SWIFT и международных финансовых операций, то, без сомнения, это было бы очень действенным оружием, однако использовать его можно лишь с помощью Соединенных Штатов. Мы обсуждаем эту тему», — сказал он в эфире телеканала Sky News.

Как добавил Джонсон, Лондон должен использовать для диалога с Москвой все имеющиеся международные площадки.

24 января профессор в области международных отношений колледжа Гамильтона (США) Алан Кафруни заявил, что отключение РФ от SWIFT может непреднамеренно ударить по Европе и при этом значительно укрепить российско-китайские отношения. По его мнению, санкции Запада будут либо ограниченными, либо откалиброванными в зависимости от масштабов действий России в отношении Украины.

Днем ранее глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов рассказал, что отключить Россию от международной межбанковской системы SWIFT невозможно де-факто.

Как на прошлой неделе сообщало Daily Telegraph, правительство Великобритании рассматривает возможность отключения РФ от SWIFT на случай гипотетического вторжения страны на Украину.

23 января представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад пытается подготовить информационное пространство для целого ряда крупных провокаций. По ее словам, для коллективного Запада, для НАТО, для англосаксов чрезвычайно важно создать информационное поле, так как без него они не могут действовать.

18 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал не ориентироваться на распространяемую в зарубежных СМИ информацию о том, что Евросоюз и Соединенные Штаты рассматривают введение санкций против российских банков. Как напомнил Песков, ранее обсуждались планы об отключении России от SWIFT, однако они не были осуществлены.

12 января группа сенаторов-демократов в США представила законопроект, предусматривающий введение новых санкций в отношении России на случай обострения ситуации вокруг Украины. По информации The Washington Post, санкции будут направлены против конкретных лиц из правительственных и военных кругов. Они коснутся банковской сферы и системы SWIFT. Белый дом поддерживает законопроект по санкциям против РФ, писала газета.

В западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого американские законодатели призывают ужесточить санкции против Москвы. Россия неоднократно отвергала эти данные.

Песков отмечал, что о ситуации на Украине и якобы планируемом Россией нападении ходит много слухов и недостоверных данных, которые являются «информационной истерией». Он подчеркнул, что действия Вашингтона и НАТО приводят к эскалации напряженности на Украине.