Силовики оттеснили митингующих от здания Верховной рады в Киеве

Силовики оттеснили митингующих украинских предпринимателей от здания Верховной рады в Киеве. Об этом во вторник, 25 января, сообщает корреспондент «Известий».

Отмечается, что протестующие 25 января прошли шествием по центральным улицам Киева, они требовали упростить систему использования кассовых аппаратов, а также внести изменения в налоговый кодекс.

Позже произошла потасовка между предпринимателями и полицией у Верховной рады. Митингующие также предприняли попытку пройти в здание украинского парламента, однако силовики их оттеснили. Протестующие продолжили применять дымовые шашки и газовые баллончики.

Украинские предприниматели начали свои протесты в ноябре 2020 года.

Они требовали отмены ограничений из-за коронавируса, ряда законов налоговой сферы, а также законов, обязывающих владельцев малого бизнеса иметь кассовые аппараты.