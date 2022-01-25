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Кулеба заявил о готовности США ответить России на любые действия против Киева

Глава МИД Украины Кулеба: США заверили Украину в готовности ответить на любые шаги России
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Власти США заверили Украину в готовности ответить России на любые действия в отношении Киева. Такое заявление 25 января сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя слова американского лидера о «незначительном вторжении».

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«Представители США нас заверили — как в публичных выступлениях, так и в телефонных беседах со мной и другими украинскими представителями, что США остаются полностью привержены ответу России в случае любого вторжения или вмешательства», — указал он в эфире телеканала CNN.

Как подчеркнул глава украинского МИДа, Киев «оставил эту страницу позади».

Также он отметил, что Украина не примет каких-либо уступок в отношении себя, сделанных без ведома властей.

«Если кто-либо сделает какие-либо уступки относительно Украины за спиной Украины, прежде всего мы их не примем. Мы не поставим себя в положение страны, которая поднимает трубку, выслушивает указания большой державы и выполняет их», — цитирует Кулебу «Газета.Ru».

Соответствующее заявление Байден сделал 19 января. Он указал, что «небольшое вторжение» России на Украину вызовет меньшую реакцию со стороны Запада, чем в случае полномасштабной оккупации.

На следующий день глава Белого дома пояснил, что США посчитают вторжением на Украину любое пересечение границы страны вооруженными силами России. Также он уточнил, что в этом случае Вашингтон будет готов ввести санкции против РФ.

24 января представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что о ситуации на Украине и якобы планируемом Россией наступлении ходит много слухов и недостоверных данных, которые являются «информационной истерией». Он подчеркнул, что действия Вашингтона и НАТО приводят к эскалации напряженности на Украине.

Также Песков указал на то, что действия киевских властей свидетельствуют о подготовке к наступлению в Донбассе, такая ситуация не может не беспокоить Россию. На этом фоне пресс-секретарь президента РФ призвал НАТО повлиять на Киев, чтобы власти страны «даже не помышляли о возможности силового урегулирования на Украине».

В последние недели западные политики и представители СМИ распространяли многочисленные спекуляции на тему возможного «вторжения» России на Украину. Российская сторона многократно опровергала подобные заявления. Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по «вторжению» на Украину, а все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляются в пределах российской территории.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.

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