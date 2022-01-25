Джонсон заявил о готовности к новой беседе с Путиным

Глава британского правительства Борис Джонсон 25 января заявил о готовности провести новую беседу с президентом РФ Владимиром Путиным.

Он отметил, что темой беседы станет ситуация вокруг Украины.

В последние недели западные политики и представители СМИ распространяли многочисленные спекуляции на тему возможного вторжения России на Украину. Российская сторона многократно опровергала подобные заявления. Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по вторжению на Украину, а все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляются в пределах российской территории.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков накануне отмечал, что о ситуации на Украине и якобы планируемом Россией нападении ходит много слухов и недостоверных данных, которые являются «информационной истерией». Он подчеркнул, что действия Вашингтона и НАТО приводят к эскалации напряженности на Украине.

«Цель России — не позволять НАТО приближаться к своим границам. Если это так, то сложно представить себе что-то более контрпродуктивное, чем вторжение на Украину. Мои достопочтенные друзья — министр иностранных дел и министр обороны Великобритании — уже донесли соответствующую мысль до президента Путина и я, конечно, готов вновь с ним побеседовать», — сказал Джонсон.

Премьер выразил уверенность, что «все опасения России могут быть устранены» и стороны смогут «найти путь к общей безопасности при помощи спокойной дипломатии с твердыми принципами».

Однако, подчеркнул Джонсон, это будет возможно лишь в случае ненападения на Украину.

По его словам, Великобритания пытается сочетать «дипломатию и сдерживание», проводя свою политику в отношении Москвы, но «без колебаний введет более жесткие санкции против РФ», если якобы готовящееся вторжение на Украину состоится.

13 января Джонсон провел телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским. По словам президента, они обменялись мнениями «о возможных шагах по деэскалации».

13 декабря 2021 года Джонсон пообщался с российским лидером. В ходе разговора политики обсудили ситуацию на Украине. Как и другие западные лидеры, Джонсон выразил беспокойство по поводу якобы масштабных передвижений российских войск у украинских границ. Киев целенаправленно обостряет ситуацию на линии соприкосновения в Донбассе, отметил Путин, а также использует в регионе запрещенные Минскими соглашениями вооружения и беспилотники.