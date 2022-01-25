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Больницу в Липецкой области отремонтировали за 20 млн рублей

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В больнице в селе Красном (Липецкая область) завершился ремонт фасада. Работы проходили в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения.

По словам главного врача больницы, ремонт фасада не проводился больше 30 лет. Само здание было построено в 1957 году и позже неоднократно достраивалось и расширялось. Строительные работы продолжались четыре месяца. Рабочие применили технологию «мокрый фасад» при нанесении декоративной штукатурки. Лицевую сторону здания утеплили с помощь минеральной ваты. Об этом сообщает LipetskMedia.

Кроме того, выполнена замена старых деревянных окон на пластиковые. Были обновлены входные группы, над которыми появились снегозадержатели. В рамках программы «Доступная среда» для маломобильных пациентов установили пандусы. Ремонт обошелся в 20 млн рублей.

Во время ремонта больница продолжала работать в обычном режиме.

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