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Два человека пострадали в ДТП с трактором и такси в Москве

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На юго-западе Москвы во вторник произошло ДТП с участием такси и снегоуборочного трактора, есть пострадавшие.

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По данным «Известий», авария произошла в Хлебобулочном проезде. При столкновении пострадали два человека. О характере и тяжести травм не сообщается.

На месте происшествия работают полицейские, которые устанавливают причины ДТП.

Крупное ДТП в этот же день произошло на трассе Стрежевой– Нижневартовск на севере Томской области. На 12-м км трассы столкнулись автомобили Geely и Toyota Land Cruiser Prado. Скончалась женщина-пассажир, еще двух человек госпитализировали.

С 10 января в России ввели уголовную ответственность для лихачей за регулярные нарушения правил дорожного движения. Согласно тексту закона, помимо тюремного срока предусмотрен штраф за агрессивное вождение от 300 тыс. до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы осужденного от двух до трех лет.

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