В Москве задержали подозреваемую в хищении у работодателя 1,7 млн рублей

Полицейские в Москве задержали женщину, которая подозревается в хищении около 1,7 млн рублей у работодателя. Об этом во вторник, 25 января, сообщила пресс-служба столичного ГУ МВД России.

В ведомстве рассказали, что подозреваемая, замещая в организации должность менеджера, находилась в отпуске по уходу за ребенком, однако самовольно присутствовала в офисе, не ставя в известность своего руководителя, и принимала от клиентов денежные средства в качестве оплаты за услуги и товары фирмы, не имея на это права.

Полученные средства она похищала. Общий ущерб составил около 1,7 млн рублей.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую — 33-летнюю жительницу Московской области — на проспекте Мира. Как отмечает агентство городских новостей «Москва», похищенными деньгами она распорядилась по своему усмотрению.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Женщину отпустили под подписку о невыезде.

Ранее 25 января Измайловский суд Москвы продлил до 13 июля арест двум мужчинам, которых подозревают в обмане ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина на 400 тыс. рублей. Им предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в составе организованной группы»).