В РФ отменили 14-дневную самоизоляцию для прибывших из Африки

Роспотребнадзор отменил 14-дневную самоизоляцию для прибывших в РФ из ряда стран Африки. Соответствующий документ опубликован во вторник, 25 января, на официальном интернет-портале правовой информации.

Лицам, прибывшим из республик Ботсвана, Зимбабве, Мадагаскар, Мозамбик, Намибия, Танзания, ЮАР, Королевства Лесото, а также Гонконга на территорию РФ не нужно будет соблюдать режим изоляции с прохождением двукратного лабораторного обследования на COVID-19 методом ПЦР.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова 2 декабря сообщила, что в России ввели двухнедельный карантин для граждан, прибывающих из ЮАР и граничащих с ней стран. Тогда она оценила риски, связанные с новой вариацией коронавируса «Омикрон», как очень высокие.

25 января премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что постановление правительства РФ о снижении срока карантина по COVID-19 с 14 до 7 дней зарегистрировано в Министерстве юстиции и вступило в силу. Отмечается, что постановлением сокращается срок карантина только для лиц, контактировавших с больным COVID-19.

18 января вице-премьер Татьяна Голикова заявила о сокращении срока карантина по коронавирусу в России с двух недель до одной. В этот же день в Госдуме объяснили причину сокращения сроков самоизоляции. Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов отметил, что при заболевании уханьским штаммом COVID-19 срок инкубации был 14 дней.

То есть с момента, когда вирус попал в организм и до его проявления, проходило две недели. А сейчас, по словам парламентария, инкубационный период заболеваем «Омикроном» сократился до двух дней, отметил парламентарий.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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