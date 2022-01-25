Собянин назвал сроки завершения пика новой волны COVID-19 в Москве

Рост заболеваемости COVID-19 в Москве продолжится еще две недели. Такое предположение 25 января сделал мэр города Сергей Собянин.

«С учетом того, что происходит в мире, то еще как минимум две недели будет продолжаться рост заболеваемости», — заявил он на совещании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

По мнению мэра, увеличения числа госпитализаций в Москве в ближайшее время не ожидается. Это связано с тем, что штамм «Омикрон» продолжает вытеснять «Дельту». Как уточнил Собянин, за последние две недели число пациентов, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких, практически не увеличилось.

Вместе с тем Собянин отметил, что за две недели нагрузка на стационарное звено системы здравоохранения в Москве выросла на треть.

Также градоначальник уточнил, что за две недели в Москве количество заболеваний COVID-19 увеличилось в пять раз. По его словам, ситуация с вирусом в городе продолжает развиваться по европейскому сценарию.

В этот же день премьер-министр РФ Михаил Мишустин указал на то, что ситуация с коронавирусом в России остается крайне напряженной, в большинстве регионов наблюдается рост заболеваемости.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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