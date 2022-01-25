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Мужчина погиб при пожаре в гараже в Омске

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В Омске проводится проверка по факту пожара в гаражном боксе. Во время тушения в помещении обнаружено тело 33-летнего мужчины.

Пожар произошел 24 января на улице Нефтезаводской. По предварительной версии, возгорание могло произойти из-за самодельной электрической печи, установленной в гараже. Об этом сообщает ИА «Город55».

В качестве причины смерти мужчины называют отравление угарным газом. Точные обстоятельства пожара будут установлены в ходе экспертизы.

Специалисты напоминают жителям Омска, что при использовании электроприборов, особенно во время сильных морозов, следует соблюдать правила безопасности и не перегружать сети.

22 января в Еврейской автономной области загорелся строительный вагончик. При возгорании погибли две женщины. Предварительно установлено, что причиной пожара могло стать несоблюдение требований пожарной безопасности.

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