Мужчина погиб при пожаре в гараже в Омске
В Омске проводится проверка по факту пожара в гаражном боксе. Во время тушения в помещении обнаружено тело 33-летнего мужчины.
Пожар произошел 24 января на улице Нефтезаводской. По предварительной версии, возгорание могло произойти из-за самодельной электрической печи, установленной в гараже. Об этом сообщает ИА «Город55».
В качестве причины смерти мужчины называют отравление угарным газом. Точные обстоятельства пожара будут установлены в ходе экспертизы.
Специалисты напоминают жителям Омска, что при использовании электроприборов, особенно во время сильных морозов, следует соблюдать правила безопасности и не перегружать сети.
22 января в Еврейской автономной области загорелся строительный вагончик. При возгорании погибли две женщины. Предварительно установлено, что причиной пожара могло стать несоблюдение требований пожарной безопасности.