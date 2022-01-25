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Больше 160 человек погибли на дорогах Омской области в 2021 году

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На дорогах в Омской области 167 человек стали жертвами аварий в 2021 году. Итоги года подвели сотрудники Госавтоинспекции.

За год в регионе зарегистрировали свыше 2,1 тыс. ДТП. Общее количество аварий сократилось по сравнению с 2020 годом на 16%. Травмы различной степени тяжести получили 2726 человек. Основной причиной аварий становилось нарушение правил дорожного движения, пишет ИА «Омскрегион».

208 ДТП спровоцировали пьяные водители. В таких авариях погибли 43 человека, еще 315 получили травмы.

В 234 авариях травмы получили дети, четыре ребенка погибли. Двое детей пострадали из-за пьяных водителей.

Чаще всего водители допускают грубые нарушения правил дорожного движения — выезд на встречную полосу, нарушение правил проезда перекрестков, выезд на запрещающий сигнал светофора.

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