Спасатели сняли мужчину с верхушки Крымского моста в Москве

Неизвестного мужчину, который сегодня днем забрался на самую верхушку Крымского моста в центре Москвы, спустили вниз. Об этом сообщил корреспондент «Известий» с места происшествия.

В распоряжении газеты есть видео, на котором видно, как с мужчиной ведут переговоры приехавшие на место спасатели. Неизвестный размахивает руками и движением руки указывает пожарным, чтобы они не поднимались выше. В ответ на призыв спуститься с моста, мужчина угрожает спрыгнуть вниз. В итоге с помощью автолестницы его удалось спустить на набережную.

В столичном дептрансе сообщили о перекрытии трех полос движения в сторону Ленинского проспекта.

«В связи с инцидентом на Крымском мосту на внешней стороне Садового кольца перекрыто три полосы движения в сторону Ленинского проспекта из четырех. На месте работают оперативные службы города», — передает официальный Telegram-канал ведомства.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В декабре рабочий упал с моста в Лаишевском районе Татарстана. По данным следствия, 47-летний мужчина занимался нарезкой сетки настила строящегося моста через Волгу. Рабочий вышел за ограждение и упал с высоты 10 м. От полученных травм он скончался на месте.