Лукашенко призвал решить проблему с беженцами

Миграционная проблема в Белоруссии не исчерпана, беженцы продолжают проникать в страны Евросоюза через республику. Об этом 25 января заявил белорусский лидер Александр Лукашенко на заседании-совещании с Национальной академией наук.

«Вроде бы ситуации уже нет с беженцами, но это вам только кажется. Как шли они, так и идут. Они напрямую идут», — цитирует Лукашенко «БелТА».

По словам Лукашенко, раньше он об этом предупреждал Запад: беженцы летали на самолетах в Белоруссию, а теперь «пешком пошли», добавил он.

В течение прошлой недели до 200 мигрантов перешли из Белоруссии в Польшу, Литву и Латвию, добавил он.

Во вторник Польша начала строить заграждение на границе с Белоруссией. Заграждение общей протяженностью 186 км и высотой 5,5 м должно быть готово в июне. Работы будут вестись одновременно на четырех участках.

В начале ноября 2021 года на границе Польши и Белоруссии обострилась ситуация с беженцами. Многочисленная группа мигрантов с Ближнего Востока, находившихся в Белоруссии, подошла к границе с Польшей в лесной полосе. Они резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза. В миграционном кризисе европейские страны винят Минск, который отрицает свою причастность к этим событиям.

2 декабря США, Канада, Великобритания и ЕС призвали Белоруссию прекратить «организацию незаконной миграции» через границы ЕС. В тот же день США ввели новый пакет санкций в отношении республики.

4 января стало известно, что пограничная служба Польши заключила три соглашения о строительстве заграждения на границе с Белоруссией. Отмечалось, что работы будут завершены в конце июня. Длина стены составит 186 км.

Позднее погранстража Польши уведомила, что 9 января 49 человек пытались незаконно пересечь границу Белоруссии, чтобы попасть на территорию Польши.

13 января секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что ближневосточные мигранты в Белоруссии являются биологическим оружием. По его словам, вопрос суверенности каждой страны, а также неприкосновенность ее границ — это ключевая задача для каждого государства.