Первый январский урожай клубники вырастили в Новосибирске

Зимний урожай клубники, выращенной по технологии резидента «Сколково», впервые собрали в Новосибирске. Благодаря современным методикам, сладкую ягоду можно выращивать круглый год без применения пестицидов.

На ферме площадью 550 м² растут более 4000 кустов. С одного посадочного места можно получить до 2,4 кг клубники за год, информирует vn.ru. Важным преимуществом технологии является вертикальная система ярусов. Клубнику в период цветения опыляют естественным путем – для этого фермы оснащают ульями со шмелями.

Производители вырастили свыше 74 тыс. т плодово-ягодной продукции в 2021 году в Липецкой области. Рост объемов производства связывают с высокими темпами закладки интенсивных садов. Основная часть урожая приходится на яблоки. В регионе собрали 72,6 тыс. т урожая, что на 36% превосходит результат 2020 года.