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Мишустин отправил в отставку арестованного замглавы Минтранса Токарева

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Правительство России освободило от должности арестованного по обвинению в мошенничестве заместителя министра транспорта РФ Владимира Токарева. Распоряжение об этом, подписанное 22 января премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на интернет-портале правовых актов 25 января.

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«Освободить Токарева Владимира Александровича от должности заместителя министра транспорта Российской Федерации по его просьбе», — говорится в документе.

Токарева задержали 19 января в связи с событиями пятилетней давности. Речь идет о хищениях в компании «Спецтрансстрой», где он несколько лет назад работал первым заместителем генерального директора. СМИ со ссылкой на источник сообщали, что Токарев вместе со своими подельниками организовал заключение фиктивных договоров для вывода денег со счетов подконтрольной ему компании, а также совершил нецелевое расходование средств, выделенных на реконструкцию железнодорожного участка в Краснодарском крае.

В МВД рассказали, что замминистра помещен в изолятор временного содержания. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве. 21 января Хорошевский суд Москвы арестовал обвиняемого на два месяца, напоминает «Газета.Ru». Вину фигурант не признал.

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