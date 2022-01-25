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Экономист назвал условие повышения курса доллара до 100 рублей

Экономист Тереладзе спрогнозировал курс рубля в случае военного конфликта
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Пока рано говорить о стабилизации рубля — нужно подождать дней десять, чтобы понять, будет ли военный конфликт на Украине. Об этом во вторник, 25 января, заявил «Известиям» доцент факультета экономики и финансов СЗИУ РАНХиГС Давид Тереладзе.

Он отметил, что если такой конфликт будет, то стоимость доллара США может дойти до 100 рублей, если не будет — то цена американской нацвалюты будет держаться на уровне 65 рублей.

«Бежать в обменники поздно», — добавил экономист.

При этом, по его словам, когда ситуация стабилизируется, рубль должен укрепиться по отношению к основным мировым валютам, так как динамика цены нефти положительная, а, например, Brent сейчас стоит в районе $87 за баррель.

Красный день календаря: рубль и рынок упали к минимумам октября 2020-го
В текущем курсе российской валюты заложена львиная доля геополитического дисконта

Ранее в этот же день российский рынок акций открылся ростом индекса Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) на 1,03%, а к 7:06 мск поднялся на 1,56%, до 3 285,71 пункта.

Цена нефти марки Brent росла на 0,56%, до $85,9 за баррель. По данным на 15:53 мск, на лондонской бирже ICE стоимость черного золота этой марки поднялась до $86,21 за баррель.

Кроме того, Центробанк установил на 26 января официальный курс доллара на уровне 78,6422 рубля, что на 1 рубль 27 коп. выше предыдущего показателя, а евро — повысил на 1 рубль 33 коп., до 88,9286 рубля.

Накануне российский фондовый рынок и рубль на фоне обострения геополитических противоречий между Россией и Западом падали так же, как и в начале пандемии: долларовый индекс РТС рухнул на 8,1% к прошлому закрытию и на 33% — к пиковому значению 25 октября 2021 года. Индекс Мосбиржи терял в ходе торгов днем около 6%, обновив минимальные отметки 8 декабря 2020 года. Апрельский фьючерс на Brent опускался на 0,09%, до $87 за баррель. Акции российских эмитентов теряли от 2% до 12%.

После этого ЦБ приостановил покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила с 15:00 мск и пообещали возобновить ее после учета фактической обстановки на финансовых рынках. Мера помогла рублю отвоевать у доллара и евро около 90 копеек.

Опрошенные в тот день «Известиями» финансисты связали падение курса рубля с геополитикой и информационными вбросами по Украине.

В западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого американские законодатели призывают ужесточить санкции против Москвы. Россия неоднократно отвергала данные о якобы возможном таком вторжении. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков отмечал, что у Москвы инет и быть не может намерений напасть на Украину.

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