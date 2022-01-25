«Сбер» создал «Детектор будущего» для молодежи в честь Дня студента

«Сбер» 25 января представил новый молодежный проект на базе нейросети «Детектор будущего», приуроченный к празднованию Дня студента. Программа призвана помочь молодежи выбрать сферу профессионального развития.

Так, на сайте проекта пользователю предлагается пройти пять простых игр, которые связаны с направлениями стажировок SberSeasons. К ним относятся анализ данных, разработка, дизайн, кибербезопасность и бизнес.

В ходе интерактивного теста нейросеть изучит эмоции пользователя и на основе данных о его мимике сделает вывод о том, какая игра понравилась участнику больше всего. В результате программа предложит пользователю подходящую для него вакансию в экосистеме «Сбера». Студенты смогут сразу подать заявку на стажировку SberSeasons на рекомендованное направление или выбрать другое.

Кроме того, в честь праздника «Сбер» подготовил на сайте проекта другие специальные предложения и подарки. Так, для студентов от компаний экосистемы доступны эксклюзивные предложения. Например, промокоды на скидку от партнеров проекта.

Также на лендинге проекта «Детектор будущего» бесплатно доступны лучшие образовательные программы от «Сбера» и партнеров, которые будут полезны для студентов. А топ-менеджеры банка проведут лекции на тему «Тренды будущего» в вузах по всей стране — от Владивостока до Калининграда. Встречи со студентами пройдут в различных форматах более чем в 300 вузах страны для более чем 50 000 учащихся.

Как отметил первый заместитель председателя правления «Сбербанка» Александр Ведяхин, компания с энтузиазмом придумывает и создает новые возможности для самореализации молодых людей.

«Это касается и образовательных кредитов, и различных акселераторов, и наших образовательных программ, большинство из которых помогают осваивать востребованные профессии будущего. В частности, у «Сбера» 11 программ по машинному обучению и Data Science в десяти вузах страны и 20 программ по разработке в 13 вузах. Мы рады, что можем делиться своим опытом с молодежью и помогать ей достигать своих жизненных целей», — подчеркнул он.

В этот день более сотни студентов из лучших ВУЗов Москвы, «Школы 21» и финалисты проекта «УМНИК-Сбербанк» приняли участие в образовательном мероприятии «День студента» в СберУниверситете. Всего центр академических партнерств «Сбера» поддерживает контакты с 335 учебными заведениями страны. Среди программ — специальные кафедры для подготовки специалистов профессий будущего, совместные магистратуры, производственные стажировки для студентов, мастер-классы.