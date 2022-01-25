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Флаг России подняли на первом серийном атомном ледоколе «Сибирь»

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Торжественная церемония поднятия флага России прошла на первом серийном универсальном атомном ледоколе «Сибирь». Она состоялась во вторник, 25 января, на причале «Атомфлота» в Мурманске.

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Как сказал в ходе церемонии замдиректора корпорации «Росатом» Вячеслав Рукша, без современного атомного ледокольного флота не представить динамичное развитие Арктики. Сделать Северный морской путь дорогой для проектов в Арктической зоне смогут только новые ледоколы и суда, добавил он.

По словам губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, инвестиционные и исследовательские мощь и потенциал Арктики растут с каждым днем, а атомный ледокольный флот — это уникальное конкурентное преимущество для России. Развитие Северного морского пути даст принципиально новые возможности для мировой логистики, подчеркнул глава региона.

Гендиректор «Атомфлота» Мустафа Кашка рассказал, что обычно навигация в восточном районе Севморпути прекращалась в ноябре, но ввод в эксплуатацию ледоколов проекта 22220 открыл новые перспективы развития в этом секторе.

«Судостроители Балтийского завода уверены, что эти ледоколы покажут себя как надежная и эффективная техника, способная достойно нести службу в самых экстремальных условиях севера», — добавил гендиректор Балтийского завода Алексей Кадилов.

Он выразил пожелание, чтобы линейка атомных ледоколов проекта 22220 не ограничилась пятью заказами.

«Эти суда нужны стране, а мы готовы их ей дать», — заключил он.

Ледокол «Сибирь» проекта 22220 заложили в мае 2015 года в Санкт-Петербурге. Судно сошло на воду в сентябре 2017 года.

К причалу «Атомфлота» ледокол пришел 22 января.

«Атомфлот» в начале января сообщал, что прорабатывается вопрос ледокольной проводки судов с востока на запад, штаб морских операций изучает возможности формирования нового каравана.

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