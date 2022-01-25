Флаг России подняли на первом серийном атомном ледоколе «Сибирь»
Торжественная церемония поднятия флага России прошла на первом серийном универсальном атомном ледоколе «Сибирь». Она состоялась во вторник, 25 января, на причале «Атомфлота» в Мурманске.
Как сказал в ходе церемонии замдиректора корпорации «Росатом» Вячеслав Рукша, без современного атомного ледокольного флота не представить динамичное развитие Арктики. Сделать Северный морской путь дорогой для проектов в Арктической зоне смогут только новые ледоколы и суда, добавил он.
По словам губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, инвестиционные и исследовательские мощь и потенциал Арктики растут с каждым днем, а атомный ледокольный флот — это уникальное конкурентное преимущество для России. Развитие Северного морского пути даст принципиально новые возможности для мировой логистики, подчеркнул глава региона.
Гендиректор «Атомфлота» Мустафа Кашка рассказал, что обычно навигация в восточном районе Севморпути прекращалась в ноябре, но ввод в эксплуатацию ледоколов проекта 22220 открыл новые перспективы развития в этом секторе.
«Судостроители Балтийского завода уверены, что эти ледоколы покажут себя как надежная и эффективная техника, способная достойно нести службу в самых экстремальных условиях севера», — добавил гендиректор Балтийского завода Алексей Кадилов.
Он выразил пожелание, чтобы линейка атомных ледоколов проекта 22220 не ограничилась пятью заказами.
«Эти суда нужны стране, а мы готовы их ей дать», — заключил он.
Ледокол «Сибирь» проекта 22220 заложили в мае 2015 года в Санкт-Петербурге. Судно сошло на воду в сентябре 2017 года.
К причалу «Атомфлота» ледокол пришел 22 января.
«Атомфлот» в начале января сообщал, что прорабатывается вопрос ледокольной проводки судов с востока на запад, штаб морских операций изучает возможности формирования нового каравана.