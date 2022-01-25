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Онколог назвал один из опаснейших видов рака и способы избежать его

Врач-онколог Расулов назвал рак толстой кишки одним из опаснейших видов онкозаболеваний
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Доктор медицинских наук, профессор, руководитель отделения онкоколопроктологии в онкоцентре «Лапино 2» Арсен Расулов назвал рак толстой кишки, или колоректальный рак, одним из самых опасных видов онкологических заболеваний.

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В беседе с Lenta.Ru во вторник, 25 января, специалист разъяснил, что спровоцировать этот вид рака могут неправильное питание и вредные привычки. Между тем, отметил врач, этого заболевания можно избежать или выявить его на ранних стадиях.

Расулов уточнил, что рак толстой кишки находится на втором месте по смертности после рака легкого и на третьем — по заболеваемости среди злокачественных образований. Он отметил, что в России каждый год выявляют 67 тыс. случаев заболевания, но 48% из них обнаруживаются слишком поздно, когда болезнь уже находится на третьей-четвертой стадии.

Врач подчеркнул, что рак толстой кишки при выявлении на ранней стадии можно вылечить через 3–14 дней и с одной госпитализацией.

Чтобы избежать этого заболевания, врач посоветовал сократить избыточное потребление красного мяса, отказаться от алкоголя и курения, жареной пищи и копченых продуктов, а также вести подвижный образ жизни. В рационе должны присутствовать продукты с клетчаткой, в том числе фрукты, ягоды, бобовые и зеленые листовые овощи, пишет «Федеральное агентство новостей».

«Вероятность развития рака толстой кишки считается высокой у людей старше 50 лет, имеющих родственников первой линии с подобным заболеванием, людей, страдающих полипами и хроническими заболеваниями толстой кишки (запор, колит, язвенный колит и так далее), ожирением», — рассказал врач.

Он призвал регулярно проходить скрининги, чтобы выявить рак на ранних стадиях, тогда шансы на выздоровления составят 90%. Он напомнил, что дискомфортную процедуру — колоноскопию — в некоторых клиниках можно сделать под наркозом, чтобы она не становилась препятствием к диагностике, сообщает телеканал «360».

24 января врач-онколог, химиотерапевт Андрей Базылев рассказал, что усталость, апатия и быстрая утомляемость по утрам могут быть признаками онкологического заболевания. Специалист разъяснил, что эти симптомы могут указывать и на другие проблемы со здоровьем, в частности на интоксикацию или падение гемоглобина.

Базылев пояснил, что при таком раскладе необходимо обследование, чтобы выявить причину и быстро устранить ее.

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